Kahramanmaraş'ta 4 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza, merkez Onikişubat İlçesi Karamanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu ışıklı kavşakta 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada araçlarda bulunanlardan 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobildeki 3 yaralıyı çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Bir süre trafiğe kapalı kalan yol araçların çekilmesiyle ulaşıma tekrar açıldı. - KAHRAMANMARAŞ
Son Dakika › 3.Sayfa › Kahramanmaraş'ta Zincirleme Trafik Kazası - Son Dakika
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