Kahramanmaraş\'taki Yangın 3 Gündür Sürüyor

Kahramanmaraş'ta sarp arazideki yangın 3 gündür sürüyor
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta sarp arazide çıkan yangın 3 gündür devam ediyor. Ekipler, helikopter desteğiyle zorlu müdahaleyi sürdürüyor.
Yangın, Onikişubat ilçesine bağlı Küçüksır Mahallesindeki ormanlık alanda 3 gün önce çıktı. Yangının çıkmasıyla ekipler sarp arazideki ormanlık alana giderek müdahaleye başladı. Kontrol altına alınan yangın devam ederken ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Sarp arazideki yangına helikopterlerde yangını söndürmek için havadan destek veriyor.
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