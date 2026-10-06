Selam söyledikleri kıza saldırdıktan sonra 75 bin lirasını gasp ettiler - Son Dakika
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Selam söyledikleri kıza saldırdıktan sonra 75 bin lirasını gasp ettiler

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Kahramanmaraş’ta işten çıkıp evine giden 21 yaşındaki genç kızın yanına yaklaşan iki şüpheli, “Filanın selamı var” dedikten sonra genç kıza saldırdı. Şüpheliler, içinde 75 bin lira bulunan çantayı alarak kaçarken, polis ekipleri saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Kahramanmaraş'ta, yanına yaklaştıkları genç kıza, 'filanın selamı var' diyerek saldırdıktan sonra çantasını gasp eden şahıslar kayıplara karıştı.

EVİNE GİDERKEN YANINA GELDİLER

Alınan bilgiye göre olay, Onikişubat ilçesi Yörükselim Mahallesi 14. Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, iş yerinden çıkan 21 yaşındaki S.E. isimli genç kız, evine giderken yanına iki şahıs yaklaştı. Şüpheliler genç kıza 'filanın selamı var' diyerek saldırdıktan sonra çantasını alarak kayıplara karıştı.

İÇİNDE 75 BİN LİRA VARMIŞ

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan incelemede S.E.'nin çantasında 75 bin lira olduğu öğrenildi. Yaşanan olayı duyduğunu ifade eden esnaf Yusuf Koca, "Ben görmedim seslere çıktım. O sırada genç kızın babası gelmiş, ambulans ve polis çağırdık şüpheliler kaçmış göremedim. Genç kız karnını tutarak acı çekiyordu. Kendisine, 'filanın selamı var' dedikten sonra vurmuşlar ve tırnak izleri de vardı" dedi.

Polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. 

Kaynak: İHA
Kahramanmaraş3. SayfaGüncelSuçSon Dakika

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