Kahreden kaza: Karı-koca bir gün arayla hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kahreden kaza: Karı-koca bir gün arayla hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde meydana gelen kazada, hafif ticari araçta hayatını kaybeden Işık Ovat'ın ardından eşi Semih Ovat da hastanede hayatını kaybetti. Kazada, aracın kontrolünden çıkarak elektrik direğine çarpması sonucu çift ağır yaralandı. Ovat çiftinin cenazeleri mahalle mezarlığında defnedildi.

17.05.2024 20:04
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Kahreden kaza: Karı-koca bir gün arayla hayatını kaybetti

KOCAELİ - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde dün kaza yapan hafif ticari araçta vefat eden Işık Ovat'ın ardından eşi Semih Ovat da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Balcı mevkii Kaynarca istikametinde dün meydana gelen kazada, Semih Ovat idaresindeki 34 JD 2531 plakalı Peugeot marka hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürücü Semih Ovat ile eşi Işık Ovat ağır yaralandı. Adrese gelen ekipler Işık Ovat'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı Semih Ovat'ın da bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği bildirildi.

Ovat çiftinin cenazeleri Serdivan Kuruçeşme Mahallesi Merkez Cami'de kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi. Semih Ovat'ın İstanbul'da balık ve akvaryum malzemeleri satılan işletmesi bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

Kandıra, Kocaeli, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kahreden kaza: Karı-koca bir gün arayla hayatını kaybetti - Son Dakika

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