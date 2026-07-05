Kahta\'da Anız Yangını Paniğe Neden Oldu

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde çıkan anız yangını korkuttu.

Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesi baraj yolu üzerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın kısa sürede büyürken, bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN