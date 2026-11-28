Kahta'da iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi silah dipçiği darbesiyle yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kahta'da Mustafa Kemal Caddesi üzerinde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada silah dipçiğiyle yaralanan 2 kişi Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesi Mustafa Kemal Caddesi üzerinde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine A.N. (24) ve İ.F.Ç. (22), silah dipçiğiyle aldığı darbe ile yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: İHA
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