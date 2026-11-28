Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesi Mustafa Kemal Caddesi üzerinde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine A.N. (24) ve İ.F.Ç. (22), silah dipçiğiyle aldığı darbe ile yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlattı.