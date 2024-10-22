Kahta'da Silahlı Saldırı: İki Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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Kahta'da Silahlı Saldırı: İki Kişi Tutuklandı

Kahta\'da Silahlı Saldırı: İki Kişi Tutuklandı

Adıyaman Kahta'da bir işyerine düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan kişi sonrası iki şüpheli tutuklandı.

22.10.2024 11:26
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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir kişinin yaralandığı işyerine silahlı saldırı olayını gerçekleştiren 2 şahıs mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, birkaç gün önce Kahta ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde bir iş yerine silahlı saldırı düzenleyen ve bir kişinin bacağından yaralanmasına neden olan H.A. ve Y.G.A. isimli şahıslar olay yerinden kaçmış ve polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde yakalandı. Yakalanan her iki şahıs, sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kahta'da Silahlı Saldırı: İki Kişi Tutuklandı - Son Dakika

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