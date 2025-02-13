Kahve Kavgası Cinayeti: İntihar Süsü - Son Dakika
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Kahve Kavgası Cinayeti: İntihar Süsü

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Konya'da, kahveye gitme tartışması sonrası bir kişi bıçaklanarak öldürüldü, intihar süsü verilmeye çalışıldı.

13.02.2025 15:57
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İntihar süsü vermeye çalıştığı cinayetin altında 'kahveye gitme' kavgası çıktı

KONYA - Konya'da boş arazide araç içinde göğsünden bıçaklanmış halde ölü bulunan kişinin, beraber yaşadığı kadın tarafından kahveye gitme tartışması sonrasında öldürüldüğü ortaya çıktı.

Olay, geçtiğimiz salı günü saat 07.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Gödene Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boş arazide park halinde bulunan 42 K 3454 plakalı aracın içinde bir kişinin kendini bıçakladığı ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk kontrolde 37 yaşındaki Şuayip Demir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Araçta bulunan Şuayip Demir'in yanında bulunan ve beraber yaşadığı 35 yaşındaki Ayşe K. ilk ifadesinde, 3 yıldır birlikte yaşadığı Şuayip Demir'in sık sık kahveye gittiği için tartıştıklarını, olaydan önceki gün akşam da kahvedeyken yanına gittikten sonra alkol alarak arabayla bulundukları yere geldiklerini, kendisinin arka koltukta uyuya kaldığını, sabah uyandığında ise Şuayip Demir'i göğsünden bıçaklanmış halde hareketsiz halde bulduğunu söyledi. Kadının çelişkili ifadelerinden şüphelenen Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri Ayşe K.'yi ifadesini almak üzere emniyete götürdü. Şüpheli, emniyetteki ifadesinde ise, çıkan tartışma sonucu Şuayip Demir'i bıçaklayarak öldürdüğünü daha sonra intihar süsü vermeye çalıştığını itiraf etti.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen cinayet zanlısı Ayşe K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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