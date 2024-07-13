Kahvehane kazasında sürücü tutuklandı: Yeni görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika
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Kahvehane kazasında sürücü tutuklandı: Yeni görüntüler ortaya çıktı

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Tekirdağ'da kahvehane önünde oturanlara dalan otomobilin sürücüsü uyuşturucu madde bulundururken tutuklandı. Kazada yaralanan 11 kişi oldu. Şahsın üst aramasında 1.26 gram bonzai ele geçirildi. Yeni görüntüler ise olayın şok edici anlarını gözler önüne serdi.

13.07.2024 13:30
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Kahvehane kazasında sürücü tutuklandı: Yeni görüntüler ortaya çıktı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da geçtiğimiz gece kahvehane önünde oturanlara dalan otomobilin sürücüsünde uyuşturucu madde bulunurken, şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Çınarlı Mahallesi Tepe Değirmenleri Caddesindeki kıraathane önünde 2 gün önce oturan vatandaşlara otomobilin çarpması sonuncu meydana gelen trafik kazasında 11 kişi yaralandı. Kazaya neden olan araç sürücüsü H.Y. isimli şahsın yapılan üst aramasında 1.26 gram bonzai uyuşturucu madde ele geçirildi. Araç aürücüsü H.Y. ismli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Öte yandan otomobilin kahvehanenin önündekilere daldığı anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kahvehane kazasında sürücü tutuklandı: Yeni görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika

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