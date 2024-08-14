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Kahvehanede Kumar Oynayanlara Para Cezası

Kahvehanede Kumar Oynayanlara Para Cezası

Konya'nın Akşehir ilçesinde polis ekipleri tarafından bir kahvehaneye yapılan kumar baskınında kumar oynayan 5 kişiye 32 bin 125 lira para cezası kesildi, iş yeri sahibi hakkında adli işlem yapıldı.

14.08.2024 17:15
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Konya'nın Akşehir ilçesinde polis ekipleri tarafından bir kahvehaneye yapılan kumar baskınında kumar oynayan 5 kişiye 32 bin 125 lira para cezası kesildi, iş yeri sahibi hakkında adli işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri İstasyon Mahallesinde bir kahvehanede kumar oynandığı yönünde gelen çok sayıda ihbar üzerine kahvehaneye baskın düzenledi. Kahvehanede bir masada 28 adet iskambil kağıdı ve nakit paralarla poker diye tabir edilen kumar oynandığını belirleyen Asayiş Büro Amirliği ekipleri, iskambil kağıtları ile masada bulunan 22 bin 615 liraya da el koydu. Masada kumar oynayan M.E., S.E., A.A., G.E. ve E.E. isimli 5 kişiye kişi başı 6 bin 425 lira olmak üzere toplam 32 bin 125 lira para cezası kesildi. İş yeri sahibi A.E. hakkında ise kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan işlem yapıldı. - KONYA

Kaynak: İHA

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