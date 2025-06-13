Kahvehanede Silah Kazası: Bir Ölü, İki Gözaltı - Son Dakika
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Kahvehanede Silah Kazası: Bir Ölü, İki Gözaltı

13.06.2025 17:13
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Sultangazi'de silah gösterimi sırasında Metin Çeken kalbinden vuruldu; Emrah M. ve Volkan K. yakalandı.

Sultangazi'de kahvehanede silahını gösterdi, kalbinden vuruldu: 2 şüpheli yakalandı

32 suç kaydı bulunan şüpheli: "Silah yanlışlıkla patladı, ben yapmadım"

İSTANBUL - İstanbul Sultangazi'de bir kahvehanede Metin Çeken, silahlarını gösterdiği arkadaşı Emrah M. tarafından kalbinden vurularak hayatını kaybetti. Olayın ardından M. ile silahı siyah bir poşete koyarak çöpe atan Volkan K. yakalandı. Şüpheli Emrah M. ifadesinde, "Silah yanlışlıkla patladı, ben yapmadım" dedi. Cinayet sonrası silah poşetiyle kaçan şüphelinin o anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Sultangazi Cebeci Mahallesi V Caddesi'nde bulunan bir kahvehanede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kahvehane işletmecisi Metin Çeken ile Emrah M. sohbet ettikleri sırada iş yerinin ofis kısmına geçti. İddiaya göre, hobi olarak ruhsatsız silah ticareti yaptığı öne sürülen Çeken, M.'ye silahlarını gösterdi. M.'nin silahlardan birini eline aldığı sırada, silahın içinde bulunan mermiyi fark etmeyerek tetiğe bastığı ve ateş alan merminin Çeken'in kalbine isabet ettiği öğrenildi. O sırada kahvehanede bulunan Volkan K. ise silahları toplayarak çöpe attı. Ağır yaralanan Metin Çeken, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda bir adet boş kovan bulundu.

"Silah yanlışlıkla patladı, ben yapmadım"

Şüpheliler Avcılar'da yakalanarak gözaltına alındı. Emrah M.'nin 32 suç kaydının bulunduğu, bunlardan 8'inin "yaralama" suçundan olduğu öğrenildi. Ayrıca hayatının büyük bölümünü cezaevinde geçirdiği ve en son geçen yıl cezaevinden çıktığı belirtildi. Olay sonrası silahları çöpe atan Volkan K.'nın ise 1 suç kaydının bulunduğu tespit edildi. Şüpheli Emrah M.'nin ifadesinde, "Silah yanlışlıkla patladı, ben yapmadım. Zaten teslim olacaktım" dediği öğrenildi. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, "kasten öldürme" suçundan adliyeye sevk edildi.

Silahı poşete koyduğu anlar kamerada

Güvenlik kamerası görüntülerinde, Volkan K.'nın telefonla konuşarak elinde silahın bulunduğu siyah poşetle kaçtığı anlar yer aldı.

Kaynak: İHA

Sultangazi, Politika, Güvenlik, İstanbul, 3-sayfa, Cinayet, Emrah, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kahvehanede Silah Kazası: Bir Ölü, İki Gözaltı - Son Dakika

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