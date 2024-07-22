Kalbi duran yaşlı adam için zamanla yarıştılar - Son Dakika
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Kalbi duran yaşlı adam için zamanla yarıştılar

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yerde hareketsiz yatan ve kalbi duran yaşlı adam, sağlık ekiplerinin dakikalarca yaptığı kalp masajıyla hayata döndü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, uzun süren müdahale sonucunda Hüseyin C.'nin kalbini tekrar çalıştırdı ve hastaneye kaldırdı.

22.07.2024 23:10
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Kalbi duran yaşlı adam için zamanla yarıştılar

Yol kenarında kalbi duran yaşlı adamı kalp mesajıyla hayata döndürdüler

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesi yerde hareketsiz yatan ve kalbi durduğu tespit edilen yaşlı adam sağlık ekiplerinin dakikalarca yaptığı kalp mesajıyla hayata tutundu.

Olay, Körfez Mahallesi Ankara Karayolu İzmit istikametinde meydana geldi. Kaldırımda hareketsiz yatan Hüseyin C.'yigören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde hareketsiz yatan ve kalbi duran Hüseyin C.'ye kalp mesajı yaptı. Uzun süre yapılan müdahale sonrasında Hüseyin C'nin kalbini tekrar çalıştıran sağlık ekipleri, şahsı ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hüseyin C.'nin yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kalbi duran yaşlı adam için zamanla yarıştılar - Son Dakika

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