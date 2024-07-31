Kalbinden bıçaklanarak öldürülen genç toprağa verildi - Son Dakika
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Kalbinden bıçaklanarak öldürülen genç toprağa verildi

Karaman'da çıkan bir kavgada kalbinden bıçaklanarak hayatını kaybeden 17 yaşındaki Yahya Akdemir, dualarla toprağa verildi. Cinayet şüphelisi 3 kişi tutuklandı.

31.07.2024 22:46
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Kalbinden bıçaklanarak öldürülen genç toprağa verildi

KARAMAN - Karaman'da çıkan kavgada kalbinden bıçaklanması sonucu hayatını kaybeden 17 yaşındaki Yahya Akdemir, dualarla toprağa verilirken, cinayet şüphelisi 3 kişi tutuklandı.

Olay, önceki gün akşam saat 23.30 sıralarında Tabduk Emre Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Yahya Akdemirile S.T.arasında küfürleşme yüzünden tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda S.T. bıçakla Yahya Akdemir'i kalbinden bıçakladı. S.T. de kavga sırasında vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Kalbine aldığı bıçak darbesi ile ağır yaralanan Akdemir, kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis, olaydan sonra S.T. ile kavga sırasında orada bulunan Ş.T. ve M.A.K.'yi gözaltına aldı.

"Yahya Akdemir toprağa verildi"

Cinayete kurban giden Yahya Akdemir için Hamidiye Mahallesi'ndeki Ahmet Yesevi Camii'nde ikindi namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Namaza, Akdemir'in ailesi ve yakınları ile vatandaşlar katıldı. Kılınan namazın ardından Akdemir'in cenazesi şehir mezarlığında dualarla defnedildi.

"3 şüpheli tutuklandı"

Polis, olaydan kısa süre sonra S.T., Ş.T. ve M.A.K., isimli zanlıları gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

Karaman, Kavga, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kalbinden bıçaklanarak öldürülen genç toprağa verildi - Son Dakika

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