Kaldırıma çarpan otomobil dereye uçtu: Sürücü ağır yaralandı - Son Dakika
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Kaldırıma çarpan otomobil dereye uçtu: Sürücü ağır yaralandı

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Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde kaldırıma çarptıktan sonra dereye uçan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı. Kaza sonucunda sürücüyü otomobilden çıkaran vatandaşlar, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Sürücü, yapılan ilk müdahalenin ardından Şehir Hastanesine kaldırıldı ve hayati tehlikesi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

14.07.2024 09:28
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Kaldırıma çarpan otomobil dereye uçtu: Sürücü ağır yaralandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde kaldırıma çarptıktan sonra dereye uçan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, gece saat 02.30 sıralarında Ovacık Mahallesi Salim Dervişoğlu Caddesi Kartepe istikametinde meydana geldi. Sürücü A.K. idaresindeki 41 ADA 437 plakalı Honda marka otomobil, kaldırıma çarptıktan sonra savrularak Kumla Deresi'ne uçtu. Kazayı gören vatandaşlar sürücüyü otomobilden çıkardı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Şehir Hastanesine kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Otomobil ise hala dereden çıkarılmadı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaldırıma çarpan otomobil dereye uçtu: Sürücü ağır yaralandı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kaldırıma çarpan otomobil dereye uçtu: Sürücü ağır yaralandı - Son Dakika

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