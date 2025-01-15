Kale'de Uyuşturucu ve Silah Operasyonu - Son Dakika
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Kale'de Uyuşturucu ve Silah Operasyonu

Kale\'de Uyuşturucu ve Silah Operasyonu

Malatya'nın Kale ilçesinde yapılan operasyonda uyuşturucu ve kaçak silahlar ele geçirildi.

15.01.2025 14:10
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Malatya'nın Kale ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu madde ve kaçak silahlar ele geçirildi.

Malatya'da Kale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar neticesinde, bir şahsın evine operasyon düzenlendi. Yapılan arama sonucunda 153 gram esrar maddesi, 1 adet hassas terazi, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kuru sıkı tabanca, 50 adet 9 mm çapında fişek ve 26 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA

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