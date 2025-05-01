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Kalp Hastası, Polisi Ziyaret Etti

Kalp Hastası, Polisi Ziyaret Etti

Muş'ta kalp krizi geçiren Sait Kaya, polisler sayesinde hastaneye yetişti ve teşekkür etti.

01.05.2025 11:48
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MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık'ta ilçesinde yaşayan kalp hastası Sait Kaya, gece saatlerinde rahatsızlanarak dışarı çıktığı esnada karşılaştığı polisler tarafından hastaneye yetiştirildi. Kalp hastası Kaya, sağlığına kavuştuktan sonra polislere teşekkür ziyaretinde bulundu.

İki hafta önce sabaha karşı saat 04.00 sıralarında evinde rahatsızlanan ve kendisini hastaneye götürmesi için tanıdıklarını aramasına rağmen kimseye ulaşamayan Sait Kaya, dışarı çıktığı esnada devriye atan polis ekibine denk geldi. Polis ekibi tarafından hızlıca Bulanık Devlet Hastanesine götürülen ve burada yapılan ilk müdahalenin ardından Patnos Devlet Hastanesine sevk edilen Sait Kaya, kalbine stent takıldı. Operasyonun ardından sağlığına kavuşan Sait Kaya, Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı İsmet Yılmaz ile birlikte Bulanık İlçe Emniyet Müdürlüğüne gelerek kendisini hastaneye yetiştiren polislere teşekkür etti. Burada konuşan Kaya, "Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evimde eşimle beraber yaşamaktayım. Kalbimin sıkışması üzerine uyandım, daha önceden de kalp operasyonları geçirdiğim için durumu fark ettim. Eşimle beraber beni hastaneye götürebilecek yakınlarıma ulaşmaya çalıştım ancak saat geç olduğu için kimseye ulaşamadım. Daha sonra dışarıya çıktım yolda yürürken tekrar rahatsızlandım ve yere düştüm, o sırada devriye atan polisler yanıma gelerek ne olduğunu sordu. Ben de hasta olduğumu, hastaneye gitmek istediğimi ancak araç bulamadığımı söyledim. Polis ekibi beni hızlıca hastaneye yetiştirdi. Bulanık Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından beni Patnos Devlet Hastanesine sevk ettiler ve orada kalbime stent taktılar. Şu an durumum iyi, o gün beni hastaneye yetiştiren polislere ve tüm emniyet teşkilatına teşekkür ediyorum, Allah hepsinden razı olsun" dedi. - MUŞ

Kaynak: İHA

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