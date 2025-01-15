Kalp krizi geçiren Yılmaz Özdil'in sağlık durumunda yeni gelişme - Son Dakika
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Kalp krizi geçiren Yılmaz Özdil'in sağlık durumunda yeni gelişme

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Dün kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alınan gazeteci Yılmaz Özdil'in sağlık durumu hakkında tedavi gördüğü hastanenin başhekiminden açıklama geldi.

15.01.2025 23:30  Güncelleme: 23:49
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Geçtiğimiz gün kalp krizi geçiren ve özel bir hastanenin yoğun bakımında tedavi altına alınan gazeteci ve yazar Yılmaz Özdil'in tedavisi devam ediyor.

SAĞLIK DURUMU NASIL?

Tedavi gördüğü hastanenin Başhekimi Dr. Mustafa Engin Çakmakçı'dan Özdil'in sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi. Özdil'in tam tıkalı olan damarına hızlıca müdahale edildiğini belirten Çakmakçı, stent uygulanarak tıkalı damarın tamamen açıldığını kaydetti.

    "24 SAATLİK İZLEM ALTINDA"

    Çakmakçı, "Sonrasında klinik stabilizasyonu sağlanan hastamız Yılmaz Özdil'in ilk anjiyosunda saptanan diğer iki kritik darlığa 15 Ocak 2024 Çarşamba günü yapılan anjiyo işlemiyle stent uygulanmıştır. Bu işlem sonrası hastamız, 24 saatlik koroner yoğun bakım izlemi altındadır. İzlem sonrası normal odaya alınarak tedavisi sürdürülecektir" ifadelerini kullandı.

    "GENEL DURUMU İYİ"

    Açıklamada, "Hastamız Özdil'in genel durumunun iyi olduğu gözlenmektedir. Prosedürel takip süreci ise devam etmektedir" denildi.

    Kalp krizi geçiren Yılmaz Özdil\'in sağlık durumunda yeni gelişme

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    Son Dakika 3.Sayfa Kalp krizi geçiren Yılmaz Özdil'in sağlık durumunda yeni gelişme - Son Dakika

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      Yorumlar (6)

    • Talat Keskin:
      Sondadika com Gazze'de ki ateşkes çok zoruna gitti herhal dünya yikiliyo bı bu kanal bı CHP nin zoruna gitmiş herhal haber yapma gereği duymadım herhal a babalarından talimat mi geldi haber yapmayın bu Erdoğan in işine yarar diye 77 9 Yanıtla
    • Murat Açıkgöz:
      geçmiş olsun yılmaz abi tam seni sevmeye başladım kendine iyi bak 18 61 Yanıtla
    • Yaman Auto:
      iyileş uyan abi bir an önce aramıza dön,yoksa bu zır cahillerin uyanası yok. 23 51 Yanıtla
    • Oooo:
      İçmeyi azaltmalı! 34 17 Yanıtla
    • Yusufömer Tugtag:
      gebermez bu biz gideriz bunlar gitmez 7 15 Yanıtla
    • Serkan Yalçın:
      geçmiş olsun hosta 1 4 Yanıtla
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