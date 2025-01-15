Kalp krizi geçiren Yılmaz Özdil\'in sağlık durumunda yeni gelişme

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Geçtiğimiz gün kalp krizi geçiren ve özel bir hastanenin yoğun bakımında tedavi altına alınan gazeteci ve yazar Yılmaz Özdil'in tedavisi devam ediyor.

SAĞLIK DURUMU NASIL?

Tedavi gördüğü hastanenin Başhekimi Dr. Mustafa Engin Çakmakçı'dan Özdil'in sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi. Özdil'in tam tıkalı olan damarına hızlıca müdahale edildiğini belirten Çakmakçı, stent uygulanarak tıkalı damarın tamamen açıldığını kaydetti.

"24 SAATLİK İZLEM ALTINDA"

Çakmakçı, "Sonrasında klinik stabilizasyonu sağlanan hastamız Yılmaz Özdil'in ilk anjiyosunda saptanan diğer iki kritik darlığa 15 Ocak 2024 Çarşamba günü yapılan anjiyo işlemiyle stent uygulanmıştır. Bu işlem sonrası hastamız, 24 saatlik koroner yoğun bakım izlemi altındadır. İzlem sonrası normal odaya alınarak tedavisi sürdürülecektir" ifadelerini kullandı.

"GENEL DURUMU İYİ"

Açıklamada, "Hastamız Özdil'in genel durumunun iyi olduğu gözlenmektedir. Prosedürel takip süreci ise devam etmektedir" denildi.