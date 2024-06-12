Kalp spazmı geçiren şoför dükkana böyle daldı, kendine gelince yoluna devam etti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kalp spazmı geçiren şoför dükkana böyle daldı, kendine gelince yoluna devam etti

Bursa'da kalp spazmı geçiren bir servis şoförü, tekstil atölyesine girdi. Şoför, yaklaşık 4 dakika boyunca kalp spazmı geçirdikten sonra kendine gelerek yoluna devam etti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, atölyede kimsenin bulunmaması faciayı önledi.

12.06.2024 10:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kalp spazmı geçiren şoför dükkana böyle daldı, kendine gelince yoluna devam etti

Bursa'da bir garip gaza: Dükkana gir çık yaptı, gören bir daha baktı

BURSA - Bursa'da kalp spazmı geçiren servis şoförü, tekstil atölyesine girdi. Yaklaşık 4 dakika boyunca kalp spazmı geçiren şoför, daha sonra kendine gelerek yoluna devam etti. Kaza anı işyerinin güvenlik kamerasına yansırken atölyede kimsenin bulunmaması faciayı önledi.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kalp spazmı geçiren servis şoförü, aracın kontrolünü kaybederek tekstil atölyesi girdi. Yaklaşık 4 dakika boyunca kalp spazmı geçiren servis şoförü, dükkan içerisinde ileri-geri manevra yaptı. Yaklaşık 4 dakika boyunca kalp spazmı geçiren şoför daha sonra kendine gelerek yoluna devam etti. O anlar işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Atölyede kimsenin bulunmamasının faciayı önlediğini ifade eden işyeri sahibi Ahmet Çini şunları söyledi, "Saat 04.45 sıralarında cam kırılma seslerine uyandık. Balkondan aşağıya doğru baktığımızda tekstil atölyesine aracın girip çıktığını gördük. Daha sonra şoförün kalp spazmı geçirdiğini öğrendik. Kalp spazmı geçirdiği için kaza yaşanmış. O sırada içeride kimse yoktu. Mesai saatleri 8-18 arasında. O sırada içeride kimsenin bulunmaması faciayı önledi. Servis şoförünün de durumunun iyi olduğu öğrendik." dedi.

Kaynak: İHA

Bursa, Güvenlik, Trafik, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kalp spazmı geçiren şoför dükkana böyle daldı, kendine gelince yoluna devam etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:04 İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde işçiler iş bıraktı, ortalık savaş alanına döndü İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde işçiler iş bıraktı, ortalık savaş alanına döndü
19:47 Akşener’in fotoğraflarının kaldırılasını isteyen İYİ Partili vekille ilgili karar verildi Akşener'in fotoğraflarının kaldırılasını isteyen İYİ Partili vekille ilgili karar verildi
19:43 Bahçeli’nin imalı ittifak açıklamasına AK Parti’den yanıt gecikmedi: Yolumuza devam edeceğiz Bahçeli'nin imalı ittifak açıklamasına AK Parti'den yanıt gecikmedi: Yolumuza devam edeceğiz
18:09 Bahçeli: Sinan Ateş cinayetine ilişkin duruşmada MHP hazır bulunacak Bahçeli: Sinan Ateş cinayetine ilişkin duruşmada MHP hazır bulunacak
17:13 Bahçeli’nin Erdoğan-Özel görüşmesine yorumu çok sert oldu: Bu görüşmeler bizi hedef alan kampanyaya dönüştü Bahçeli'nin Erdoğan-Özel görüşmesine yorumu çok sert oldu: Bu görüşmeler bizi hedef alan kampanyaya dönüştü
20:29 Bu haber hayranlarını üzecek Lionel Messi’den beklenmedik emeklilik kararı Bu haber hayranlarını üzecek! Lionel Messi'den beklenmedik emeklilik kararı
19:21 UEFA’dan EURO 2024 için sürpriz VAR kararı UEFA'dan EURO 2024 için sürpriz VAR kararı
18:40 Taraftarlar çılgına dönecek Dubois’ten Galatasaray’a zehir zemberek sözler Taraftarlar çılgına dönecek! Dubois'ten Galatasaray'a zehir zemberek sözler
18:00 Bodrum’da tiyatro oyuncusu Demet Ersoy terastan düşerek hayatını kaybetti Bodrum'da tiyatro oyuncusu Demet Ersoy terastan düşerek hayatını kaybetti
17:51 Akşener, İYİ Partili vekilin önerisi sonrası harekete geçti: Tüm fotoğraflarımı indirin Akşener, İYİ Partili vekilin önerisi sonrası harekete geçti: Tüm fotoğraflarımı indirin
17:47 Kuveyt’te 6 katlı binada çıkan yangında can kaybı 49’a yükseldi Kuveyt'te 6 katlı binada çıkan yangında can kaybı 49'a yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2024 21:07:20. #1.11#
SON DAKİKA: Kalp spazmı geçiren şoför dükkana böyle daldı, kendine gelince yoluna devam etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement