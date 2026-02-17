Kaman\'da Baba Cinayeti: Oğul Tutuklandı

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'in Kaman ilçesinde babasını bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Çağırkan köyünde meydana gelen olayda A.G., henüz bilinmeyen bir nedenle babası B.G.'yi bıçakladı. Şahsın ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı halde bulunan B.G., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan B.G., doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından gözaltına alınan ve şizofreni hastası olduğu iddia edilen A.G., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KIRŞEHİR