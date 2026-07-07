Kaman\'da Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'in Kaman ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan uygulamada, ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirdi.

Kaman İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen uygulama kapsamında durdurulan bir araçta yapılan kontrollerde, 1 ruhsatsız tabanca, 1 şarjör ve 52 tabanca fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili F.B. hakkında 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

Soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - KIRŞEHİR