KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'in Kaman ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan uygulamada, ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirdi.
Kaman İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen uygulama kapsamında durdurulan bir araçta yapılan kontrollerde, 1 ruhsatsız tabanca, 1 şarjör ve 52 tabanca fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili F.B. hakkında 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.
Soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - KIRŞEHİR
Son Dakika › 3. Sayfa › Kaman'da Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi - Son Dakika
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