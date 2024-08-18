Kamçatka Yarımadası'nda 7.2 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi, Tsunami Uyarısı Yapıldı

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Rusya'nın doğusundaki Kamçatka Yarımadası'nda 7.2 büyüklüğünde deprem meydana gelirken, tsunami uyarısı yapıldı.

Rusya'nın doğusundaki Kamçatka Yarımadası'nda TSİ 22.10'da 7.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Ulusal Tsunami Uyarı Merkezi, depremden kaynaklanan bir tsunami tehdidi olduğunu bildirirken, Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi de depremin yaklaşık 29 km (18 mil) derinlikte kaydedildiğini bildirdi. - MOSKOVA