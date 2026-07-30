Kamu alanını işgal eden işletmelere uyarı

Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, kent genelindeki kahvehanelere yönelik işgal denetimi gerçekleştirdi. Kamuya ait alanları işgal ettiği belirlenen işletmeler uyarılırken, ihlallerin tekrarlanması halinde cezai işlem uygulanacağı bildirildi.

Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleriyle koordineli olarak kent genelinde faaliyet gösteren kahvehanelere yönelik kaldırım ve kamu alanı işgali denetimi yaptı.

Kamusal alanların güvenli ve düzenli kullanımını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde Atatürk Bulvarı Dutlu Yol, Selvilitepe Mahallesi, Şehit Oğuz Erbay Sokak, Karaağaç Yolu, Cami Önü ve Altay Meydanı'ndaki işletmeler kontrol edildi. Kamuya ait alanları işgal ettiği tespit edilen işletmelerin işgalleri kaldırılırken, işletme sahiplerine aynı ihlalin tekrarlanması halinde cezai işlem uygulanacağı bildirildi.

Ekipler ayrıca Alankuyu, Çatalçeşme, Öğretmenevi arkası, Demirci Camii yanı, Kervan Yolu ve Göçmen Kahvehaneleri bölgelerinde de denetimlerini sürdürdü. Bu noktalarda da tespit edilen işgaller kaldırılırken, işletme sahipleri ilgili mevzuat hakkında bilgilendirildi ve kurallara aykırı uygulamaların devam etmesi halinde yasal işlem yapılacağı ifade edildi.

Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürü Hasan Kızıl, denetimlerin vatandaşların ortak kullanım alanlarını korumaya yönelik olduğunu belirterek, "Kaldırımlar, yollar ve ortak alanlar vatandaşlarımızındır. Tüm işletmelerin bu konuda gerekli özeni göstermelerini bekliyoruz. Önceliğimiz esnafımızı bilgilendirerek işgallerin kaldırılmasını sağlamaktır. Ancak yapılan uyarılara rağmen aynı ihlallerin sürmesi halinde ilgili mevzuat kapsamında cezai işlem uygulanacaktır. Vatandaşlarımızın rahat ve güvenli ulaşımı için denetimlerimizi aralıksız sürdüreceğiz." dedi.