Kamyon Altında Motosikletli Kazası: 1 Ölü - Son Dakika
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Kamyon Altında Motosikletli Kazası: 1 Ölü

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Hatay'da kamyonun altında kalan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti, kaza anı kamerada.

20.02.2025 09:04
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Kamyonun altında kalan motosikletli ezilerek can verdi, o anlar kamerada

HATAY - Hatay'da hafriyat kamyonunun altında kalan motosiklet sürücüsünün öldüğü kaza anı saniye saniye kameraya yansıdı.

Kaza, Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde yaşandı. Trafikte seyir halde olan Hüseyin İlhanlı idaresindeki motosiklet, kavşakta R.T. yönetimindeki kamyonun altında kaldı. Kazada kamyonun altında ezilen motosiklet sürücüsü İlhanlı, hayatını kaybetti. Motosiklet sürücüsünün kamyonun altında kalarak can verdiği anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayı gören vatandaşları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Cenaze aracı, ölen motosiklet sürücüsünün cansız bedeni alarak morga kalırdı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

"Motosikletli kamyonu fark etmedi ve kamyonda motosikleti fark etmeyeceğinde feci kaza yaşandı"

Kamyon ve motosiklet sürücülerinin dikkatli olmaları gerektiğini ifade eden Muhtar Şakir Konuşkan, "Burada ara yoldan çıkan motosikletli kamyonu fark etmedi ve kamyonda motosikleti fark etmeyeceğinde feci kaza yaşandı. Bu olayların yaşanmasını istemiyoruz. Burası ağır tonajlı araçların geçtiği çok işlek bir caddeydi. Şehrimizi ayağa kaldırmak için çalışan kamyon sürücülerimiz daha dikkatli olmalarını istiyoruz. Kamyonların denetlenmesi ve tonajlarının az olması gerekiyor. Kazaların yaşanmasını istiyoruz. Kamyon ve motosiklet sürücülerimizin dikkatli olmalarını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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