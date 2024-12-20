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Kamyon çarptığı otomobili sürükledi: 4 yaralı

ZONGULDAK - Karadeniz Ereğli'de Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, kamyonun çarptığı otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

İddiaya göre, kırmızı ışıkta bekleyen ve hareket etmeye başlayan Hasan Y. yönetimindeki Mercedes marka 67 AEZ 312 plakalı otomobile, Satı K.'nın kullandığı kamyon çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil bir süre sürüklendi. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Otomobilde bulunan sürücü ve 3 yolcu kazayı hafif yaralarla atlattı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kontrol amaçlı hastaneye sevk edildi.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.