Kamyon ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ağır yaralı - Son Dakika
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Kamyon ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ağır yaralı

Kamyon ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ağır yaralı

Kayseri'nin Develi ilçesinde meydana gelen kazada kamyon ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada araçta sıkışan bir kişi ağır yaralandı. Olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Araç sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

11.02.2024 20:04
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Kamyon ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ağır yaralı

KAYSERİ - Kayseri'nin Develi ilçesinde kamyon ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada ortalık savaş alanına dönerken, araçta sıkışan bir kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Aşağıeverek mahallesi'nde meydana gelen kazada 34 H 3815 plakalı Fiat marka hafif ticari araç ile 52 BE 225 plakalı kamyon kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkartılan araç sürücüsü, ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından araçlar ise bulundukları yerden kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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