Kamyon Park Halindeki Araca Çarptı - Son Dakika
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Kamyon Park Halindeki Araca Çarptı

Kamyon Park Halindeki Araca Çarptı

Eskişehir'de yol kenarına park halindeki otomobile kamyon çarptı, 1 kişi yaralandı.

17.01.2025 11:06
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Eskişehir'de yol kenarına park ettiği otomobiline seyir halindeki kamyonun çarptığını gören sürücünün panik anları güvenlik kamerasına yansıdı. Araçta bulunan 1 kişi yaralandı.

Olay, Eskişehir- Ankara kara yolu İmişehir mevkiinde meydana geldi. Sürücüsü tarafından yol kenarına park edilen otomobile, hızla gelen kamyon arkadan çarptı. O esnada aracına doğru ilerleyen sürücü, kazayı görünce neye uğradığını şaşırdı. İçinde arkadaşı bulunan aracının kamyonun çarpmasıyla sürüklendiğini gören sürücü, panik halinde kaza yerine koştu. Kazada otomobilde bulunan 1 kişi yaralanırken olay anları güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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