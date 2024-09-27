Kamyon Şarampole Uçtu: Sürücü Hayatını Kaybetti

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Konya'da kontrolden çıkarak şarampole uçan kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, saat 18.15 sıralarında Beyşehir Caddesi Akyokuş mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beyşehir istikametinden şehir merkez istikametine seyir halinde olan Murat Öksüz idaresindeki 42 AUR 049 plakalı Mercedes marka kamyon, yokuş aşağı indiği sırada kontrolden çıktı. Virajı alamayarak yoldan çıkan kamyon ağaçlık alanı aşarak şarampolden aşağıya düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kamyon sürücüsünün hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından kazada hayatını kaybeden sürücü Murat Öksüz'ün cenazesi Konya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA