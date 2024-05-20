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Kamyonet devrildi kasada yüklü karpuz yola saçıldı: 2 yaralı

Kazada kamyonetten etrafa saçılan, parçalanan karpuzlar kara yolunu adeta kırmızıya boyadı

KONYA - Konya'nın Kulu ilçesinde karpuz yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Kamyonetteki karpuzun yola saçıldığı kazada, yol adeta kırmızıya boyandı.

Kaza, saat 14.45 sıralarında Konya Ankara Kara yolu Kulu ilçesi ile Ömeranlı Mahallesi arası Zincirlikuyu Kavşağı yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya'dan Kulu istikametine seyir halinde olan S.D. idaresindeki 40 KB 569 plakalı Ford marka kamyonet sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüj bariyerine çarparak yola devrildi. Kazada araç sürücüsü ve yanında yolcu olarak C.D. yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, devrilen kamyonetteki karpuzlar yol saçıldı. Yol, adeta kırmızı renge boyanırken, temizlik sonrası trafiğe açıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.