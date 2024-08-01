Kamyonet kasasından düşen köpek gözaltına alındı

3.Sayfa

Sokaklarda sürüklenen köpek, kamyonet kasasından düştü dese de gözaltına alındı

HATAY - Hatay'da kamyonetin arkasında boğazına bağlı iple sürüklenen köpeğin sahibi, hayvanın kasadan kendiliğinden düştüğünü söylese de gözaltına alınmasına engel olamadı.

Olay, İskenderun ilçesi Kocatepe Mahallesi'nde yaşandı. Trafikte seyir halinde ilerleyen kasalı kamyonetin arkasında köpeğin sürüklendiğini gören vatandaşlar güvenlik kamerası görüntülerini sosyal medyada paylaştı. Bunun üzerine harekete geçen İskenderun polisi şahsı tespit ederek göz altına aldı. Emniyetteki ifadesinde köpeğin kasada taşındığı esnada kendiliğinden düştüğünü ve köpeğin sürüklendiğini fark etmediğini söyledi. Şahsın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği ve ilerleyen saatlerde adli mercilere intikal ettirileceği öğrenildi.