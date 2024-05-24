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Kamyonet tırın altına girdi: 1'i ağır 2 yaralı

ADIYAMAN - Adıyaman'da, kamyonetin duramayarak trafik ışıklarında bekleyen tıra arkadan çarpıp altına girmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı Meslek Lisesi Kavşağında trafik ışıklarında bekleyen Mehmet Önay idaresindeki 63 ADH 630 plakalı tıra Halil Alkayış idaresindeki 59 AES 688 plakalı kamyonet arkadan çarptı. Kazanın şiddetiyle kamyonetin ön kısımları tırın altına girerek durdu. Meydana gelen kazada kamyonet sürücüsü Halil Alkayış ile kamyonette bulunan 3 yaşlarındaki Veysel Alkayış isimli çocuk yaralandı. Yaralılar vatandaşların yardımıyla sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, polis ekibi, itfaiye ekibi ve AFAD ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri ekipler tarafından yapılan her iki yaralı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Halil Alkayış'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.