Kamyonet Traktörle Çarpıştı: Sürücü Yaralı

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde traktörle çarpışan kamyonet yan yattı. Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre İncilli Mahallesi yol ayrımında traktör ile kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonet yan yattı. Durumun bildirilmesi üzerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri alanda güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise yaralanan kamyonet sürücüsünü ambulansla hastaneye kaldırdı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.