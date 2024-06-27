Usul usul yaklaştığı husumetlisinin kafasına tek kurşun sıktı! O anlar kamerada - Son Dakika
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Usul usul yaklaştığı husumetlisinin kafasına tek kurşun sıktı! O anlar kamerada

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Bursa'da borç-alacak meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan Enver A. tarafından Caner Yaşa, evinin önünde park halinde bulunan kamyonetine bindiği sırada başından vuruldu. Olay güvenlik kamerasına yansıdı. Enver A., olayın ardından kaçarken, ihbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Caner Yaşa, hastanede yoğun bakıma alındı ve hayati tehlikesi devam ediyor. Şüpheli kısa sürede yakalandı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

27.06.2024 08:26
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Bursa'da 30 yaşındaki Caner Yaşa, aralarında husumet bulunan 32 yaşındaki Enver A. tarafından evinin önünde park halinde bulunan kamyonetine bindiği sırada başından tek kurşunla vuruldu.Şüpheli kısa sürede yakalandı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

EVİNİN SOKAĞINA GELEREK DIŞARI ÇIKMASINI BEKLEDİ

Olay, saat 09.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Yunusemre Mahallesi Yeşilinciler Caddesi'nde meydana geldi. Enver A., iddiaya göre aralarında daha önceden borç-alacak meselesi nedeniyle husumet bulunan Caner Yaşa'nın evinin olduğu sokağa giderek, dışarı çıkmasını bekledi. Evinden çıkan Caner Yaşa, park halindeki kamyonetine bindiği sırada arkasından gelen Enver A. tarafından aracına bineceği sırada başından silahla vuruldu.

KOŞARAK GELİP VURDUKTAN SONRA KAÇTI

Olay, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, evinden çıkarak sokakta yürüyen Caner Yaşa'nın park halindeki kamyonetine bindiği sırada, aracın arkasından koşarak gelen Enver A. tarafından vurulduğu, şüphelinin olayın ardından yine hızla koşarak uzaklaştığı görüldü. Görüntülere, çevredeki bir kafede oturan vatandaşların yaşadığı panik de yansıdı.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Enver A., olay yerinden kaçarken, ihbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Caner Yaşa, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Başına tek kurşun isabet ettiği öğrenilen ve yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Yaşa'nın durumunun ağır olduğu belirtildi. Kaçan şüpheli kısa sürede yakalanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Usul usul yaklaştığı husumetlisinin kafasına tek kurşun sıktı! O anlar kamerada
Kaynak: DHA

Bursa, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Usul usul yaklaştığı husumetlisinin kafasına tek kurşun sıktı! O anlar kamerada - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Semih ince: Adalet olmazsa herkez kendi adaletini sağlar 13 1 Yanıtla
  • Ankara null: elin degmisken ferhat eser i de ortadan kaldirsaydin 1 0 Yanıtla

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