Kamyonla çarpışan bisikletlinin ağır yaralandığı kaza kamerada: Şoför alkollü çıktı

Diyarbakır'da 854 kilo uyuşturucu ele geçirildi, 74 kişi tutuklandı

Diyarbakır'da bir ay içerisinde gerçekleştirilen narkotik operasyonlarında 854 kilo 809 gram uyuşturucu madde ve bin 372 adet uyuşturucu hap çeşidi ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda 764 şüpheli gözaltına alındı ve 74 kişi tutuklandı. Operasyonlarda ayrıca skank maddesi, esrar, metamfetamin, sentetik ecza, kokain, eroin, ecstasy, ruhsatsız tabanca ve av tüfeği gibi çeşitli uyuşturucu ve silahlar da ele geçirildi.