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Kamyonla çarpışan kamyonet alevlere teslim oldu

YALOVA - Gebze- İzmir Otoyolu, Yalova Altınova ilçesi mevkiinde kamyona arkadan çarpan kamyonet alevlere teslim oldu. Kazada bir kişi hafif şekilde yaralandı.

Alınan bilgiye göre, otoyolun İstanbul istikameti Kılıç kavşak sonrasında, Emin Ay yönetimindeki 41 AK 428 plakalı kamyonet, önünde seyreden 16 KK 583 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın ardından kamyonetten dumanlar yükselmeye başladı. Bölgeye sevk edilen Altınova itfaiye ekipleri, alevler içinde kalan kamyonete müdahalede bulundu. Kısa sürede alevlere teslim olan kamyonet kullanılmaz hale geldi.

Öte yandan kazada hafif şekilde yaralanan kamyonet sürücü, 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.