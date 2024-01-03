Kamyonun ezdiği motorlu kurye kazasına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı

İSTANBUL - Başakşehir'de bir kamyon şoförünün kör noktada kalan motorlu kuryeyi ezdiği ana ait güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı.

Kaza 27 Aralık günü Başakşehir Süleyman Demirel Bulvarı'nda meydana gelmişti. Seyir halindeki kimliği belirsiz kamyon şoförü, kör noktada kalan Feridun Kaplaner isimli motorlu kuryeyi göremeyerek ezmişti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ise kafa kısmı ezilen Kaplaner'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken Kaplaner'in kafa tasından kopan parçaları da karton ile örtmüştü. Kamyon şoförü, olay yerine gelen çok sayıda kuryeden korktuğu gerekçesiyle olay yerinden ayrılarak emniyete gidip teslim olmuştu. Feci kazanın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde, kuryenin kamyonun önüne geçerek yavaşladığı şoförün ise kuryeyi fark etmeyip ezdiği anlar görüldü.