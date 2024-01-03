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Kamyonun ezdiği motorlu kurye kazasına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika
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Kamyonun ezdiği motorlu kurye kazasına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı

Başakşehir'de meydana gelen kazada kamyon şoförünün kör noktada kalan motorlu kuryeyi ezdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza sonucunda kurye hayatını kaybederken, kamyon şoförü olay yerinden kaçarak emniyete teslim oldu.

Kamyonun ezdiği motorlu kurye kazasına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
03.01.2024 - 23:23,
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Kamyonun ezdiği motorlu kurye kazasına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı

İSTANBUL - Başakşehir'de bir kamyon şoförünün kör noktada kalan motorlu kuryeyi ezdiği ana ait güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı.

Kaza 27 Aralık günü Başakşehir Süleyman Demirel Bulvarı'nda meydana gelmişti. Seyir halindeki kimliği belirsiz kamyon şoförü, kör noktada kalan Feridun Kaplaner isimli motorlu kuryeyi göremeyerek ezmişti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ise kafa kısmı ezilen Kaplaner'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken Kaplaner'in kafa tasından kopan parçaları da karton ile örtmüştü. Kamyon şoförü, olay yerine gelen çok sayıda kuryeden korktuğu gerekçesiyle olay yerinden ayrılarak emniyete gidip teslim olmuştu. Feci kazanın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde, kuryenin kamyonun önüne geçerek yavaşladığı şoförün ise kuryeyi fark etmeyip ezdiği anlar görüldü.

Kaynak: İHA
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Başakşehir, Aralık, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kamyonun ezdiği motorlu kurye kazasına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika


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