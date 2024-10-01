Kamyonun Fırlattığı Rögar Kapağı Facianın Eşiğinden Döndü

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Hatay'da seyir halindeki kamyonun geçişi esnasında yerinden fırlayan rögar kapağı, iş yeri önünde park halindeki motosiklete çarparak durabildi. Olay esnasında kaldırımda kimsenin olmaması muhtemel faciayı önledi.

Olay, Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde yaşandı. Cadde üzerinde seyir halindeki kamyonun geçişi esnasında rögar kapağı yerinden fırladı ve iş yeri önünde park halindeki motosiklete çarparak durdu. Rögar kapağının yerinden fırlayarak metrelerce havaya uçtuğu ve motosiklete çarptığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Olay esnasında kaldırımda kimsenin olmaması muhtemel bir faciayı önledi.

Olay anına tanıklık eden Ahmet El Ali de yaşananları anlattı. - HATAY