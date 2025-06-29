Kamyonun Otomobili Metrelerce Sürüklediği Kaza Güvenlik Kamerasında

Hatay'ın İskenderun ilçesinde belediyeye ait kamyonun otomobili metrelerce sürüklediği anlar kameraya yansıdı. Kazada yaralanan olmazken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, İskenderun ilçesi İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi'nde meydana geldi. İskenderun Belediyesi'ne ait 31 ALS 097 plakalı kamyon, 31 KN 269 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyon, otomobili önüne alarak metrelerce sürükledi. Yaralananın olmadığı kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde kamyonun kontrolden çıkarak otomobile çarptığı ve otomobili sürüklediği anlar yer aldı. - HATAY