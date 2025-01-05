Kamyonun Yükü Alt Geçide Takıldı, Trafik Kilitlendi - Son Dakika
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Kamyonun Yükü Alt Geçide Takıldı, Trafik Kilitlendi

Bolu'da bir kamyonun geri dönüşüm malzemeleri alt geçitte takılarak trafiği durdurdu.

05.01.2025 19:52
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Kamyonun fazla yükleri alt geçide takıldı: Trafik kilitlendi

BOLU - Bolu'da alt geçitten geçen kamyonun üzerindeki geri dönüşüm malzemeleri alt geçide takıldı. Yolda düşen parçalar trafiği durdurdu.

Olay, Paşaköy Mahallesi TEM Otoyolu bağlantı noktasındaki alt geçitte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir işletmeden geri dönüşüm malzemesi alan Ufuk Ahmet Ö., malzemeleri 14 ET 051 plakalı kamyonuna yükledi. Yola çıkan sürücü, Paşaköy Mahallesi TEM Otoyolu bağlantı noktasındaki alt geçide girdi. Alt geçide sorunsuz bir şekilde kamyonla giren Ahmet Ö.'nün yönetimindeki kamyonun kasasındaki malzemeler 4.5 metre yüksekliğindeki alt geçidin çıkış noktasında takıldı. Kamyonun ileri hareket etmesiyle geri dönüşüm malzemeleri yolda döküldü. Şans eseri arkasından başka bir araç gelmemesi facianın önüne geçti. Yola dökülen malzemeler nedeniyle bölgede trafik durdu. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu alt geçitte durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye zabıta ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ayrıca yola dökülen malzemeleri temizlemek amacıyla vinç çağırıldı. Vinç yardımıyla yola dökülen malzemeler tekrar kamyona yüklenirken, bölgede trafik akışı normal seyrine döndü.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kamyonun Yükü Alt Geçide Takıldı, Trafik Kilitlendi - Son Dakika

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