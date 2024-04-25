Kanala düşen tosun itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kanala düşen tosun itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Geniş Video İzle

Düzce'de kanala düşen tosun, Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda kurtarıldı ve sahibine teslim edildi.

25.04.2024 14:35  Güncelleme: 14:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kanala düşen tosunu itfaiye ekipleri kurtardı

DÜZCE - Düzce'de kanala düşen tosun itfaiye ekiplerince yapılan çalışma ile kurtarıldı.

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri gelen ihbar üzerine kanala düşen büyükbaş hayvanın kurtarılmasını sağlayarak sahibine teslim etti. Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, Nalbatoğlu Mahallesi'nde kanala düşen büyükbaş hayvanın kurtarılarak sahibine teslim edilmesini sağladı. Sabah saatlerinde vatandaşların ihbarı ile olay yerine ulaşan Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, dün akşam saatlerinden bu yana kanalda olduğu öğrenilen tosunu kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin yaklaşık yarım saatlik uğraşı sonucunda bulunduğu yerden çıkartılan tosun, sahibine teslim edildi.

Kanala düşen tosun itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı
Kaynak: İHA

Düzce Belediyesi, İtfaiye, Düzce, Hayvan Hakları, Olaylar, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kanala düşen tosun itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:45 AK Parti’ye mesaj mı vardı İşte Bahçeli’nin görüntülerinin ve tercih ettiği şarkının kodları AK Parti'ye mesaj mı vardı? İşte Bahçeli'nin görüntülerinin ve tercih ettiği şarkının kodları
13:58 Merkez Bankası politika faizini yüzde 50’de sabit bıraktı Merkez Bankası politika faizini yüzde 50'de sabit bıraktı
12:50 AK Partili meclis üyesi kendini yere atarak “bana saldırıyorlar“ diye bağırmaya başladı AK Partili meclis üyesi kendini yere atarak "bana saldırıyorlar" diye bağırmaya başladı
11:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mesajı sonrası bakanlık harekete geçti 5 ilde kafe ve restoranlara denetim Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı sonrası bakanlık harekete geçti! 5 ilde kafe ve restoranlara denetim
11:02 Çorlu tren kazası davasında karar: TCDD Bölge Müdürü Nihat Aslan’a 15 yıl, bölge bakım müdürü Mümin Karasu’ya 17,5 yıl hapis cezası Çorlu tren kazası davasında karar: TCDD Bölge Müdürü Nihat Aslan'a 15 yıl, bölge bakım müdürü Mümin Karasu'ya 17,5 yıl hapis cezası
14:44 Banu Parlak’ın güzellik merkezi kurşunlama davasında çiftin tutukluluk hali devam ediyor Banu Parlak'ın güzellik merkezi kurşunlama davasında çiftin tutukluluk hali devam ediyor
14:07 23 Nisan’da Dilan Polat taklidi yapan öğrenciye tepki 23 Nisan'da Dilan Polat taklidi yapan öğrenciye tepki
13:51 Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz: Fenerbahçe’den intikamımızı alacağız Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz: Fenerbahçe'den intikamımızı alacağız
13:49 Yargıtay Başkanı 25’nci turda da seçilemedi Gözler şimdi 26’ncı turda Yargıtay Başkanı 25'nci turda da seçilemedi! Gözler şimdi 26'ncı turda
13:29 Bakan Tekin, yeni müfredat için tarih verdi Bakan Tekin, yeni müfredat için tarih verdi
12:02 Banu Parlak davasında ifade veren Engin ve Dilan Polat’ın aylık kazancı duruşmaya damga vurdu Banu Parlak davasında ifade veren Engin ve Dilan Polat'ın aylık kazancı duruşmaya damga vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2024 14:56:59. #1.11#
SON DAKİKA: Kanala düşen tosun itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement