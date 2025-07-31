Hatay'ın Samandağ ilçesinde kanalizasyon borusuna sıkışan yavru sokak köpeği, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Olay, Samandağ ilçesine bağlı Kapısuyu Mahallesi Çevlik mevkisinde yaşandı. Akşam saatlerinde bir restoranın bulunduğu ara sokakta yavru sokak köpeği kanalizasyon borusunun içerisinde sıkışarak mahsur kaldı. Yavru köpeği fark eden çevredekiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Çevlik İtfaiye Timi ekipleri köpeği kurtardı. Sağlık durumu iyi olduğu belirlenen yavru köpek, yapılan kontrollerin ardından doğaya bırakıldı. - HATAY
Son Dakika › 3.Sayfa › Kanalizasyona Sıkışan Yavru Köpek İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı - Son Dakika
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