Kanarya Adaları'nda 231 Göçmen Kurtarıldı

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İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları açıklarında 231 göçmen kurtarıldı.

İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları açıklarında düzensiz göçmen faciası engellendi. İspanya Sahil Güvenliği, Kanarya Adaları açıklarında bir teknede bulunan 14'ü kadın, 3'ü çocuk olmak üzere 231 göçmeni bulundukları ahşap tekneden kurtardı.

İspanya hükümetine göre, Ocak ve 15 Ekim tarihleri arasında 32 bin 878 göçmen teknelerle Batı Afrika'dan Kanarya Adaları'na giden tehlikeli rotayı kullanırken, geçen yılın aynı dönemine göre göçmen sayısı yüzde 39.7'lik bir artış kaydetti. - KANARYA ADALARI