Kandıra\'da Denizde Boğulma Tehlikesi Geçiren 2 Genç Hastaneye Kaldırıldı

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KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 genç hastaneye kaldırıldı. Gençlerden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Babalı Sahili'nde denize giren U.G. ile O.G. boğulma tehlikesi geçirdi. Gençler, vatandaşların da yardımıyla sudan çıkarıldı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Boğulma tehlikesi geçiren gençler, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kandıra Devlet Hastanesine kaldırıldı. U.G'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. - KOCAELİ