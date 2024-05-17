Kandıra'da trafik kazasında hayatını kaybeden kadının eşi de hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kandıra'da trafik kazasında hayatını kaybeden kadının eşi de hayatını kaybetti

Kandıra\'da trafik kazasında hayatını kaybeden kadının eşi de hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden kadının eşi de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kazada, hafif ticari araç yol kenarındaki elektrik direğine çarptı ve araçta bulunan çift ağır yaralandı. Ekipler, kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Eşinin ise tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği bildirildi. Ovat çiftinin cenazeleri, Kuruçeşme Mahallesi Merkez Camii'nde kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

17.05.2024 17:47
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Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde dün meydana trafik kazasında hayatını kaybeden kadının ardından eşi de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Balcı mevkii Kaynarca istikametinde dün meydana gelen kazada, Semih Ovat idaresindeki 34 JD 2531 plakalı Peugeot marka hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürücü Semih Ovat ile eşi Işık Ovat ağır yaralandı. Adrese gelen ekipler, Işık Ovat'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı Semih Ovat'ın da bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği bildirildi.

Ovat çiftinin cenazeleri, Serdivan Kuruçeşme Mahallesi Merkez Camii'nde kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi. Semih Ovat'ın İstanbul'da balık ve akvaryum malzemeleri satılan bir işletmesi bulunduğu öğrenildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kandıra'da trafik kazasında hayatını kaybeden kadının eşi de hayatını kaybetti - Son Dakika

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