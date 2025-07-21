Kandıra\'da Traktör Devrildi, Sürücü Yaralandı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde kontrolden çıkıp devrilen traktörün sürücüsü yaralandı.

Kaza, Bağırganlı Mahallesi Asarcık mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet K. idaresindeki plakası öğrenilemeyen traktör, kontrolden çıkarak ters döndü. Sürücü Ahmet K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ