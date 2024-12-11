Kapadokya'da Turist Mahsur Kaldı - Son Dakika
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Kapadokya'da Turist Mahsur Kaldı

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Aşk Vadisi'nde yürüyüş yaparken düşen turist, ekiplerce kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı.

11.12.2024 20:14
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Aşk vadisindeki yürüyüş kabusa döndü

Peribacaları arasında mahsur kalan turisti ekipler kurtardı

NEVŞEHİR - Kapadokya bölgesini gezerken peribacaları arasında düşerek yaralanan turist 2 saatlik çalışma ile kurtarıldı.

Olay Merkeze bağlı Göreme beldesinde yaşandı. ABD'den Kapadokya tatili için gelen Rus uyruklu 37 yaşındaki kadın turist Polina Alekseyevna Sharabarina eşi ile birlikte Kapadokya bölgesinde yürüyüşe çıktı. İkili Göreme Beldesinde bulunan Aşk Vadisine gitmek isterken vadide bulunan peribacalarını seyrettikleri esnada kadın turist bir anda dengesini kaybederek vadiden aşağıya yuvarlandı.

Eşinin Airbnn uygulaması üzerinden durumu kaldıkları otel yetkililerine bildirdi. Otel yetkilileri de hem 112'ye ihbar da bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sevk edilen ekipler Aşk Vadisinin girişene kadar geldi. Araçlarla buradan sonra ilerleyemeyen ekipler yaya olarak yaklaşık 2 kilometre uzunluğundaki vadiyi karış karış taradılar.

Yaklaşık 1 saatlik aramadan sonra ABD'li turiste ulaşan ekipler, turisti mahsur kaldığı yerden kurtararak yapılan ilk yardımdan sonra sedyeye aldı. Sağlık ve AFAD ekipleri tarafından sedyeye alınan kadın turist yaklaşık 2 kilometre boyunca sedyede taşınarak ambulansa alındı.

Nevşehir'de özel bir hastanede tedavi altına alınan turistin vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu belirlendi.

Salı günü Kapadokya tatili için Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesinde bulunan bir pansiyonda konaklamaya başlayan ABD'li çift ve hem bölgeyi, hem de kaldıkları pansiyonu çok sevdikleri için Kapadokya tatillerini 1 hafta daha uzattıkları öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kapadokya'da Turist Mahsur Kaldı - Son Dakika

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