Kapadokya'ya 'Dünyanın En İyi Gün Batımı' ödülü - Son Dakika
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Kapadokya'ya 'Dünyanın En İyi Gün Batımı' ödülü

Kapadokya\'ya \'Dünyanın En İyi Gün Batımı\' ödülü
09.07.2026 12:28
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UNESCO listesindeki Kapadokya, uluslararası bir araştırmada 86,1 puanla dünyanın en iyi gün batımı destinasyonu seçildi. Peribacaları ve vadileriyle ünlü bölge, Waikiki Beach ve Grand Canyon gibi yerleri geride bıraktı.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Kapadokya, uluslararası turizm araştırmasında önemli bir başarıya imza atarak "Dünyanın En İyi Gün Batımı Destinasyonu" seçildi.

Doğal güzellikleri, tarihi dokusu ve eşsiz atmosferiyle her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlayan Kapadokya, AllClear Travel Insurance tarafından hazırlanan uluslararası araştırmada 100 üzerinden aldığı 86,1 puanla listenin ilk sırasında yer aldı. Araştırmada hava şartları, manzara kalitesi, ziyaretçi deneyimleri ve sosyal medya etkileşimleri değerlendirilirken, Kapadokya; Waikiki Beach, Grand Canyon ve Taj Mahal gibi dünyanın en ünlü turizm destinasyonlarını geride bıraktı.

Milyonlarca yıl önce volkanik lavların şekillendirdiği peribacaları, derin vadileri ve tarihi kaya oyma yapılarıyla dünyanın en özel coğrafyalarından biri olan Kapadokya, özellikle gün batımında oluşan kızıl, turuncu ve altın tonlarıyla ziyaretçilerine adeta görsel bir şölen sunuyor.

Başta Kızılçukur Vadisi, Göreme, Uçhisar ve Ortahisar olmak üzere bölgenin birçok noktasında gün batımı saatlerinde oluşan büyüleyici manzara, yerli ve yabancı turistlerin en çok tercih ettiği deneyimler arasında yer alıyor.

Bölgede düzenlenen ATV safari, atlı doğa turları ve panoramik seyir terasları da ziyaretçilere gün batımını farklı açılardan izleme fırsatı sunuyor. Gün doğumuyla özdeşleşen sıcak hava balonları kadar gün batımı manzaraları da son yıllarda Kapadokya'nın en önemli turizm değerlerinden biri haline geldi.

Kapadokya; doğal güzelliklerinin yanı sıra kaya oyma kiliseleri, yer altı şehirleri, tarihi taş konakları ve binlerce yıllık kültürel mirasıyla da dünyanın en önemli turizm merkezleri arasında gösteriliyor.

Kapadokya'yı ilk kez ziyaret ettiğini belirten Almanya'dan gelen Yasemin Ilgın, "Kapadokya'ya ilk defa geliyorum. Bu manzaradan çok keyif aldım. Dünyada birinci olmayı bence hak etmiş." dedi.

Ziyaretçilerden Abdulkadir Önügören ise, "Kapadokya'yı herkesin gelip görmesi gerektiğini düşünüyorum. Gün batımını burada deneyimleyebilmek çok özel bir an. Kapadokya'yı daha önce sosyal medyada görmüştüm. Bu nedenle gelip görmek ve bu atmosferi yaşamak istedim." ifadelerini kullandı.

İl dışından geldiğini söyleyen Berfin Çavdar da, "Kapadokya'nın havası insana huzur veriyor. Burada kendinizi bambaşka bir dünyadaymış gibi hissediyorsunuz. Gün batımını bu manzara eşliğinde izlemek gerçekten unutulmaz bir deneyim." diye konuştu.

Hollanda'dan gelen gurbetçi Berke Eren ise, "Dünyanın en güzel gün batımını izlemek için Kapadokya'ya geldik. Buradaki atmosfer gerçekten anlatıldığı kadar var." dedi.

İlk kez Kapadokya'yı ziyaret eden Rus turist ise duygularını, "Buraya ilk kez geliyorum. Burası çok güzel, büyüleyici bir manzara var. İlk gördüğümde ağladım. Kapadokya çok romantik bir yer ve tamamen aşkı anlatıyor." sözleriyle dile getirdi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kapadokya, 3. Sayfa, Turizm, Kültür, Yaşam, Doğa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kapadokya'ya 'Dünyanın En İyi Gün Batımı' ödülü - Son Dakika

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