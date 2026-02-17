Kapaklı\'da 60 Yaşındaki Kadın Ölü Bulundu

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde 60 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.
Edinilen bilgilere göre, Vatan Caddesi Şahin Sokak'taki bir apartmanda yaşayan G.B. (60) isimli kadından haber alamayan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Adrese gelen polis ve sağlık ekipleri, daireye girdiklerinde kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ
