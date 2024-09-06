Kapaklı\'da Bisikletli Çocuk Yaralandı

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Kapaklı'da bisikletli çocukla otomobil çarpıştı: 1 yaralı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Kapaklı ilçesinde otomobil ile çarpışan bisikletli çocuk yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan çocuk, tedavi altına alındı.

Yaşanan kaza, Kapaklı ilçesi Yunus Emre Mahallesi Akkoyun Sokakta meydana geldi. Sokak üzerinde ilerleyen M.K. idaresindeki 35 CSZ 75 plakalı otomobil ile 9 yaşındaki bisikletli E.D. çarpıştı. Kazanın etkisiyle sırtını otomobilin ön camına vuran çocuk yaralandı.

Hastaneye kaldırıldı

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 112 ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan çocuğu Kapaklı Devlet Hastanesi'ne kaldırırken polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı.