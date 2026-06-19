Kapaklı'da Fabrikada Silahlı Kavga: 1 Ölü, 2 Tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kapaklı'da Fabrikada Silahlı Kavga: 1 Ölü, 2 Tutuklama

19.06.2026 22:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kapaklı'daki fabrikada çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 şüpheli tutuklandı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren bir fabrikada çıkan ve 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Kapaklı ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'nde bulunan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada meydana geldi. İddiaya göre alacak verecek meselesi nedeniyle başladığı iddia edilen tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Cemal E. tüfekle vurularak ağır yaralanırken, Selim Y. ise karın ve sırt bölgesinden bıçaklandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı olarak tedavi altına alınan Cemal E., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Selim Y.'nin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ile Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yürütülen işlemlerinin tamamlanmasının ardından geniş güvenlik önlemleri altında Çerkezköy Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılık ve mahkeme işlemlerinin ardından şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Tekirdağ, Güvenlik, 3. Sayfa, Kapaklı, Yaşam, Kavga, OSB, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kapaklı'da Fabrikada Silahlı Kavga: 1 Ölü, 2 Tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karabük’te bir kişi bahçede ölü bulundu Karabük'te bir kişi bahçede ölü bulundu
Survivor’da büyük finalin adı belli oldu Nagehan şampiyonluk yarışında yerini aldı Survivor'da büyük finalin adı belli oldu! Nagehan şampiyonluk yarışında yerini aldı
Bodrum’da kaybolan Hollandalı turist bulundu Bodrum'da kaybolan Hollandalı turist bulundu
Kula’da zincirleme kaza: 2 ölü, 4 yaralı Kula'da zincirleme kaza: 2 ölü, 4 yaralı
Anlaşma sonrası İran’dan ABD’ye tarihi uyarı: Daha sert bir tokat yersiniz Anlaşma sonrası İran'dan ABD'ye tarihi uyarı: Daha sert bir tokat yersiniz
6 gol, 2 kırmızı kartlı maçın önüne geçen sakatlık Korku dolu anlar yaşandı 6 gol, 2 kırmızı kartlı maçın önüne geçen sakatlık! Korku dolu anlar yaşandı

22:12
Kılıçdaroğlu, kurultay için tarih verdi
Kılıçdaroğlu, kurultay için tarih verdi
21:55
Amara Diouf, Fenerbahçe için İstanbul’da
Amara Diouf, Fenerbahçe için İstanbul'da
20:42
“Mutlak butlan“ kararından haberi var mıydı Kılıçdaroğlu’ndan net yanıt
"Mutlak butlan" kararından haberi var mıydı? Kılıçdaroğlu'ndan net yanıt
20:17
Kadıköy-Sabiha Gökçen metrosu raydan çıktı: 3 yaralı
Kadıköy-Sabiha Gökçen metrosu raydan çıktı: 3 yaralı
19:43
Gram altın çakıldı
Gram altın çakıldı
18:57
Kılıçlı yemin sonrası ihraç edilen tabur komutanı için göreve iade kararı
Kılıçlı yemin sonrası ihraç edilen tabur komutanı için göreve iade kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2026 22:30:06. #7.13#
SON DAKİKA: Kapaklı'da Fabrikada Silahlı Kavga: 1 Ölü, 2 Tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.