Kapaklı\'da Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi

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Tekirdağ Kapaklı'da İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda bir kişinin üzerinde ruhsatsız silah ele geçirildi.

Kapaklı ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan saha çalışmalarında şüphelenilen R.B. isimli şahsın üzerinde arama gerçekleştirildi. Yapılan arama sonucunda 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör, 37 adet fişek ele geçirildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ